Медведев поручил Минфину настроить систему управления финансами "Электронный бюджет"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину проанализировать жалобы регионов и донастроить работу системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства по итогам совещания, состоявшегося 2 июля.

"Минфину России проанализировать поступившие в службу технической поддержки обращения субъектов Российской Федерации по вопросам функционирования, а также функциональных возможностей подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", - говорится в тексте опубликованного перечня поручений.

Премьер также распорядился при необходимости выехать в регионы России для уточнения и фиксации проблем работы этой подсистемы. Кроме того предписывается не реже одного раза в месяц проводить вебинары и видеоконференции, чтобы вести разъяснительную работу для субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти. С той же целью повышения эффективности и оперативности работы Медведев поручил организовать работу "горячей линии" по функциональным и другим вопросам работы подсистемы управления проектами.

Соответствующий доклад о проделанной работе Минфин должен будет представить в правительство.