Новгородские власти заключили контракт на ремонт изношенного более чем на 65% моста

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Власти Великого Новгорода заключили контракт на сумму 312,8 млн рублей на капитальный ремонт основной переправы областного центра - Колмовского моста, износ которого составляет более чем 65%, сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба мэрии.

"Контракт на ремонт Колмовского моста подписан. Подрядчик начнет работу с того, что сейчас возводит городок строительный, заключает договоры на технологические подключения к сетям. Кроме того, компания оформляет юрлицо, чтобы платить налог здесь, в Новгороде", - сказали в пресс-службе.

Конкурс на ремонт моста выиграла компания из Балашихи Московской области. Цена контракта - 312,8 млн рублей. На эти деньги до июня 2021 года специалисты должны отремонтировать опоры, восстановить деформационные швы, асфальтовое покрытие, установить новые ограждения. В этом году будут проводить работы внутренних коммуникаций переправы, основная задача - заменить тросы, выполняющие несущую функцию. Проведут ямочный ремонт проезжей части с вырезанием "карт", то есть поврежденный участок асфальта вырезается спецтехникой и заполняется асфальтобетонной смесью. Эти работы планируют провести в сентябре.

Состояние Колмовского моста в Великом Новгороде признали неудовлетворительным еще в 2016 году, износ тогда оценивался в более чем 65%, однако капитальный ремонт власти откладывали из-за отсутствия финансирования. Переправа через реку Волхов соединяет две основные части Великого Новгорода. По нему движется основная часть грузопотока с интенсивностью движения более 3000 автомобилей в сутки. Мост построили в 1978 году. Первый и последний капремонт там проводился в 1993 году.