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"Пассажиравтотранс" Петербурга отменил конкурс на закупку 200 новых автобусов до 2020 года

Начальная максимальная цена поставки оценивалась в 3,3 млрд. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Автобусный перевозчик Санкт-Петербурга "Пассажиравтотранс" отменил конкурс на поставку 100 единиц автобусов большого класса и 100 единиц автобусов особо большого класса, опубликованный в июле, следует из сообщения, размещенного на сайте госзакупок.

В связи с поступившими на площадку запросами появилась необходимость в корректировке технического задания [на поставку 200 автобусов]. Это позволит расширить список потенциальных участников и способствовать конкуренции. Аукцион будет объявлен повторно в ближайшее время", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Начальная (максимальная) стоимость поставки оценивалась в 3,3 млрд. рублей.

Парк "Пассажиравтотранса" включает около 1,9 тыс. автобусов, из которых более 1,7 тыс. работают на дизельном топливе и 163 - на метане.

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