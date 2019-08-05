Кадыров: среднемесячная номинальная зарплата в Чечне выросла на 5%

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Среднемесячная номинальная заработная плата в Чечне за первое полугодие 2019 года увеличилась на 5% - до 26,4 тыс. рублей, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Складывается благоприятная ситуация и на рынке труда. Численность зарегистрированных безработных снизилась на 4,7 тысячи человек. При этом среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 5% и составила 26,4 тыс. рублей", - написал Кадыров.

По его словам, положительная динамика наблюдается не только в сфере трудоустройства, но и по основным показателям социально-экономического развития.

"За первое полугодие 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 11%, объем продукции обрабатывающих производств - на 33,4%, производство продукции сельского хозяйства - на 1,2%, объем оказываемых населению платных услуг - на 2%, инвестиции в основной капитал увеличились - на 1,8 %. Доходы консолидированного бюджета республики увеличились на 19,1%", - добавил глава региона.