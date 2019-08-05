Розница начнет передавать данные о продажах оператору маркировки продукции напрямую

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Розничные продавцы начнут передавать данные о продажах маркированных товаров оператору системы маркировки - Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) - напрямую. Соответствующие поправки в закон вступили в силу в понедельник, это следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

"Вступление в силу этих поправок означает, что ЦРПТ будет получать данные о продаже каждой единицы маркированного товара: место, дата и время продажи, стоимость товара, адрес регистрации кассы", - заявили в пресс-службе оператора.

Согласно документу, передача данной информации будет на первом этапе происходить в режиме реального времени через операторов фискальных данных, а после замены используемых в онлайн-кассах фискальных накопителей на новые - напрямую в систему маркировки. Как заявили в ЦРПТ, в связи с этим расширяются требования к фискальным накопителям.

"Благодаря этому будет обеспечено полное прослеживание каждого товара в течение всего срока его жизни на рынке - от производства до вывода из оборота в момент продажи конечному потребителю. Взаимодействие кассы напрямую с системой позволяет иметь уникальный функционал", - отметили в пресс-службе оператора маркировки. Также в ЦРПТ подчеркнули, что фискальные накопители, применявшиеся в кассах до поправки в закон, смогут использоваться до окончания срока действия их ключей без замены на новые.

В IT-компании АТОЛ, которая занимается производством кассовой техники, заявили, что в курсе данных изменений. "Выбытие маркированных товаров для большинства розничных точек предусматривается с использованием автоматического процесса, построенного на базе онлайн-касс. Теперь при продаже появляется возможность проводить проверку каждого товара на кассе в режиме онлайн, что позволит кассиру и покупателю получить информацию о подлинности товаров в момент покупки. Как и ранее, мы подготовим своевременно все необходимые обновления для наших пользователей", - заявила директор по развитию бизнеса фискальных решений Юлия Русинова.

Директор оператора фискальных данных OFD.RU Антон Румянцев отметил, что в компании уже реализована передача кодов маркировки табака, в пилотном режиме работает система маркировки лекарств и передача кодов маркировки обуви. "Обработка кодов маркировки для всех товарных групп и их передача в систему "Честный знак" для наших клиентов бесплатна, зарегистрироваться в этой системе можно в личном кабинете клиента на сайте", - заявил он.

О маркировке

Для обеления рынков и повышения прозрачности в России создана государственная информационная система цифровой маркировки и прослеживания товаров. Минпромторг России - координатор системы, Центр развития перспективных технологий - оператор, создавший систему за частные средства. В настоящее время идут пилотные проекты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат табак, духи, обувь, шины, фотокамеры, лекарства из перечня высокозатратных нозологий, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.