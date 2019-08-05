Киев должен заплатить около $6,6 млрд по госдолгу до конца года

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен в эквиваленте (около $6,6 млрд по текущему курсу) до конца текущего года. Об этом сказано в отчете Министерства финансов Украины об итогах выполнения показателей государственного бюджета страны за семь месяцев 2019 года.

"По прогнозным расчетам до конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен (из которых 71,4 млрд гривен по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальное - в иностранной валюте)", - сказано в сообщении.

Для своевременного финансирования госдолга в соответствии со среднесрочной стратегией важным приоритетом является концессионное (льготное) финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и международных финансовых организаций (прежде всего - Всемирного банка), отмечается в сообщении. При этом такое финансирование является более выгодным и зависит, прежде всего, от продолжения эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом, подчеркнул Минфин.

В ведомстве ранее сообщали, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5%, до $80,35 млрд. В июне правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы, которая предусматривает постепенное снижение госдолга до 43% от ВВП страны в 2022 году. Среди ключевых механизмов, которые, как считают в кабмине, помогут достичь этой цели, - увеличение доли госдолга в национальной валюте, привлечение иностранных инвесторов к инвестированию в гривневые облигации, увеличение сроков погашения государственных ценных бумаг и обеспечение равномерного графика погашения госдолга.

По данным Национального банка страны, в первом квартале 2019 года госдолг Украины снизился к ВВП до 59%.