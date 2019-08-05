Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России

По данным Минсельхоза, за последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россия в августе 2014 года ввела пакет мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в ответ на санкции Европы и США, позже этот список был расширен другими странами. Так называемые контрсанкции представляют собой запрет импорта в РФ из ряда стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. О том, как за пять лет поменялась структура российского агропромышленного комплекса, какие отрасли получили развитие, а что еще предстоит импортозаместить, рассказали в беседе с ТАСС представители ведомств и эксперты. По данным Министерства сельского хозяйства, за последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% - с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году. "В 2018 году наша страна поставила за рубеж продовольствия на сумму $25,8 млрд по сравнению с $16,8 млрд в 2013 году. Зафиксирован существенный рост экспорта мясной и масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия заняла первое место в мире по поставкам пшеницы, а по отдельным товарным позициям - входит в тройку лидеров. Сложившаяся динамика внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе наша страна войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции", - пояснили в министерстве. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов также отметил, что ответные санкции дали толчок в развитии сельского хозяйства, однако важнее находить свои ниши в международном разделении труда и сотрудничать с другими странами. "Я могу сказать, что, как экономическая мера, это дало толчок отдельным направлениям развития сельского хозяйства. Но надо сказать, что все равно это неправильно. В любом случае, открытость взаимоотношений намного важнее, мы должны конкурировать в открытой борьбе и находить свои ниши в международном разделении труда. Намного выгоднее сотрудничать, чем вводить друг против друга санкции", - пояснил он. Не в запретах дело По словам главы Национальной мясной ассоциации (куда входят крупнейшие производители мяса - "Мираторг", "Черкизово" и другие - прим. ТАСС) Сергея Юшина, развитие мясной отрасли в России началось еще задолго до введения продэмбарго.

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"Что касается мясной отрасли, то она начала развиваться задолго до принятия Россией специальных экономических мер. В частности, с нацпроектом, где была подпрограмма о развитии животноводства - это еще 2006-2007 годы, потом госпрограммы. Там уже предусматривался целый комплекс мер поддержки - таможенно-тарифное регулирование, льготное кредитование и другое. Таким образом можно сказать, что основные стимулы для быстрого наращивания внутреннего производства и развития импортозамещения были заложены еще в нулевых годах", - сказал он. Юшин пояснил, что во время ответных санкций ограничения распространились только на порядка 30 стран, при этом за периметром запрета остались такие крупные поставщики как Бразилия, Чили, Аргентина, предприятия Индии. "Сказать, что запрет закрыл российский рынок, было бы большим преувеличением. Только за последние пять лет мы приросли на 25% в свиноводстве и на 20% в птицеводстве, объем импорта составляет, если берем абсолютные цифры, почти 800 тыс. тонн. В свое время было почти два с лишним миллиона тонн. Россия осталась достаточно открытым рынком по мясу. Плюс вообще никаким образом запрет не сказался на поставках говядины, потому что почти 97% говядины поступало из стран, не попавших под ограничение", - пояснил эксперт. Сотрудничество по мясу с Евросоюзом также было минимальным из-за распространения в ряде регионов Европы африканской чумы свиней (АЧС). Описывая поведение инвесторов, глава ассоциации подчеркнул, что они не ориентируются на эмбарго, так как есть другие немаловажные факторы, например курс валют. "Учитывая те сроки, которые необходимы для свинокомплексов, товарных птицеводческих ферм, можно сказать, что инвестиции в развитие всегда планировались вне зависимости от санкций. Эмбарго продлевается каждый год, поэтому у инвестора нет понятия, как будет развиваться ситуация в следующем году. Инвесторы не ориентируются только на эмбарго, есть более важные параметры", - отметил он. Есть куда расти Введение Россией продовольственного эмбарго способствовало росту производства отечественных продуктов, однако по некоторым позициям выполнить импортозамещение не удалось, считает исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.

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По данным ассоциации, общая доля российских продуктов питания на прилавках сетей сегодня превышает 80%, в то время как до введения Россией контрсанкций доля импортных продуктов превышала треть. При этом доля некоторых товаров отечественного производства достигла 95-100%. "За последние годы Россия достигла и даже перевыполнила значения продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам", - сообщил Востриков. Так, по зерну сейчас значение продовольственной безопасности составляет 99,4% при норме 95%, по сахару - 95,6% при норме 80%, рост отмечается по растительному маслу, мясу и другим позициям. По овощам отмечается тенденция к снижению объемов импорта по сравнению с 2014-2015 годами. Общий объем импорта всех овощей, по данным "Руспродсоюза", снизился почти в два раза (с 2 млн тонн в 2014 до 1,1 млн тонн в 2018 году). При этом по итогам 2018 года Россия не достигла необходимого уровня самообеспечения по соли и молоку. "В 2018 году на внутреннем рынке удельный вес российского молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Показатель по соли - 64,2% (а нужно не менее 85%). По молоку скотоводство характеризуется длинным инвестиционным циклом, поэтому нарастить производство сырого молока за время контрсанкций не удалось. Но ситуация постепенно меняется: расширение направлений и объемов господдержки отрасли в последние годы способствуют привлечению инвестиций", - пояснил эксперт. С такой оценкой согласились и в Минсельхозе, отметив, что позитивный тренд, наблюдающийся в молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в течение ближайших семи-восьми лет. По данным ведомства, благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания. Так, по зерну и зернобобовым культурам удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения Доктрины в 95%, сахару - 95,7% против порогового значения в 80%, растительному маслу - 81,5% против 80%, мясу и мясопродуктам - 92,8% против 85%. Возможности для экспорта По мнению специалистов Российского экспортного центра (РЭЦ), для большинства российских производителей и переработчиков оказалось полезно не столько эмбарго, сколько девальвация, так как цены на их продукцию стали более привлекательными по сравнению со всеми импортными продуктами на внутреннем рынке.