Фондовые торги в США закрылись падением котировок

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник упал на 767,27 пункта (2,90%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 25 717,74 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 87,31 пункта (2,98%) и оказался на отметке 2 844,74 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 278,03 пункта (3,47%), до отметки 7 726,04 пункта.

Как сказал агентству Bloomberg руководитель инвестиционного подразделения консалтинговой компании Independent Advisor Alliance Крис Закарелли, между США и Китаем "набирает обороты торговая война, возможно, что начнется также и валютная война". "Ни то, ни другое не является позитивным для мировой экономики, в обоих случаях будет нанесен ущерб фондовым рынкам", - добавил он.

Руководитель аналитической компании Barings Investments Institute Кристофер Смарт, чье мнение приводит агентство Associated Press, отмечает, что "большая сделка с Китаем по торговле на прошлой неделе испарилась на наших глазах, инвесторам следует прекратить надеяться на ее возвращение".

"При оценке мировых котировок исходили из самого оптимистичного сценария, - приводит газета The Wall Street Journal слова одного из руководителей аналитической компании Butcher Joseph Asset Management Кенни Полкари. - Теперь люди осознают, что сделки может не быть".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил, что его страна с 1 сентября вводит новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага хозяин Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции. Представители КНР заявили о готовности принять ответные меры.