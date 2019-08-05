Индекс сан-паульской биржи снизился на 2,5%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 августа. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa сан-паульской фондовой биржи опустился до отметки 100.097 пунктов по итогам торговой сессии в понедельник на фоне обострений торговых отношений между США и КНР. Дневное снижение составило 2,5%, свидетельствуют данные на сайте площадки.

Почему президент США повышает ставки в торговой войне с Китаем

Щелчок Трампа. Почему президент США повышает ставки в торговой войне с Китаем

Акции большинства крупных компаний завершили торги в красной зоне. Самое серьезное снижение продемонстрировали ценные бумаги государственной нефтегазовой компании Petrobras и горнодобывающего холдинга Vale (3,94% и 4,06% соответственно), что связано с понижением фьючерсных цен на их продукцию. На этом фоне курс национальной валюты к доллару США опустился на 1,98% до 3,95 бразильских реалов за $1.

Внутренние факторы, связанные с возобновлением работы Национального конгресса после окончания парламентских каникул и в отсутствие подвижек по вопросу рассмотрения законодателями во втором чтении проекта пенсионной реформы, не оказали значительного влияния на динамику торгов, отмечают аналитики портала G1.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Представители КНР заявили о готовности принять ответные меры.