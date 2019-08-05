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Торговая война

Минфин США обвинил Китай в манипуляциях с валютой

Глава ведомства Стивен Мнучин намерен обратиться к Международному валютному фонду по вопросу устранения "подобных созданных Китаем нечестных преимуществ"
Министр финансов США Стивен Мнучин AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Министр финансов США Стивен Мнучин
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе.

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Об этом говорится в распространенном вечером в понедельник пресс-релизе федерального казначейства со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина.

Мнучин намерен обратиться к Международному валютному фонду по вопросу устранения "подобных созданных Китаем нечестных преимуществ".

"Китай имеет долгую историю в обесценивании валют и масштабного вмешательства в иностранные рынки, - отмечается в документе. - В последнее время Китай предпринял ряд шагов по обесцениванию собственной валюты, в то же время нарастив свои иностранные валютные резервы". В этой связи Минфин США призвал китайскую сторону повысить прозрачность в данной сфере.

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