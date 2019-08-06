"Ведомости": потери ЦБ от санации банков составляют от 750 млрд до 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Центробанк оценил свои потери от санации банков по новому механизму в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн рублей. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева.

По словам зампреда Банка России, ЦБ ожидает вернуть 965 млрд рублей (40,2%) с "определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн рублей". Поздышев отметил, что размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами.

"Пока оценка объема этих исков - около 750-800 млрд рублей. Сейчас такие иски поданы по "ФК Открытие" и Промсвязьбанку. По остальным санируемым банкам - Бинбанку, АТБ и МИнБу [Московский индустриальный банк] - такие иски тоже будут поданы. Мы ожидаем, что часть убытков ЦБ и государства на санацию будет покрыта в рамках этих исков", - рассказал изданию зампред ЦБ.

Ранее Поздышев сообщал о задолженности банка "Траст", на основе которого был создан и заработал в июле 2018 года банк непрофильных активов, объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста". Зампред ЦБ рассчитывает, что за следующие пять лет с баланса "Траста" будет возвращено еще 482 млрд рублей.

При этом он отметил, что ЦБ не сможет взыскать с санируемых банков все убытки. "При подаче этих исков ЦБ обязан рассчитывать не свои фактические убытки (их можно понять только по завершении всех судебных процессов и связанных с ними исполнительных производств), а следовать формуле, определенной в законе о банкротстве. Возможно, практика применения данных норм поставит вопрос их пересмотра, чтобы ЦБ мог включить большую часть своих убытков на финоздоровление банков в свои иски", - сообщил он изданию.

Кроме того, часть средств ЦБ планирует вернуть через продажу санируемых банков, которым он предоставлял капитал. Первым среди санируемых банков, выставленных на торги, должен был стать АТБ, однако его продажа была перенесена на 2020 год. К 2021 году также будет подготовлена продажа банка "Открытие", МИнБ регулятор намерен продать не раньше лета 2020 года.

Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС)

1 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании управляющей компании, которая занялась санацией банков - Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Эта структура на 100% принадлежит ЦБ.

Согласно закону, первоначально в санируемом банке вводится временная администрация, которая после окончания оценки финансового положения банка передает управление им ФКБС.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Если временная администрация не выявит "дыру" (превышение обязательств над активами) в капитале санируемого банка, его текущие собственники сохранят в нем 25%, остальные акции после завершения оздоровления переходят в собственность ФКБС.

В рамках санации средства на счетах топ-менеджмента оздоровляемых банков в обязательном порядке списываются для покрытия расходов ЦБ. Также от бывших руководителей кредитной организации требуют вернуть ранее полученные премии. Данный механизм выгоден клиентам банков: в случае лишения лицензий физические лица могли рассчитывать на возмещение вкладов в размере до 1,4 млн рублей, а компании вообще не имели прав на возмещение через АСВ.