Урожай овощей в Приморье ожидается на уровне 140,5 тыс. тонн

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты ожидают рост урожая овощей на 43% в 2019 году в Приморском крае по отношению к 2018 году, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

С начала года из Приморского края экспортировано около 700 тыс. тонн продукции местного производства. Экспорт продукции агропромышленного комплекса - ключевое направление национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"В Приморье началась уборочная компания. Сейчас убираются ранние зерновые и овощи. По прогнозам, в этом году урожай овощей составит у нас 140,5 тыс. тонн, что на 43% больше чем в прошлом году", - сообщили в пресс-службе.

По информации властей, сейчас прорабатывается вопрос о поставке приморских овощей в Японию.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.