Власти Подмосковья: азиатские инвесторы проявляют все больший интерес к российскому рынку

ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 6 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Инвесторы азиатских стран проявляют все более пристальный интерес к российскому рынку, особенно на фоне усиливающихся трений между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом сообщил ТАСС во вторник и. о. министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

"Со стороны японских и корейских коллег проявляется гораздо больший интерес, чем было несколько лет назад. Они понимают, что ориентация на один рынок, которая у них была прежде, рискованна, - отметил он. - Многие компании Азии ориентируются уже не только на рынок США, но и на Россию, и через нее планируют выходить в Европу. Хотелось бы, чтобы китайские инвесторы проявляли себя активнее в Московской области".

По словам чиновника, резко обострившиеся торговые противоречия между КНР и Соединенными Штатами скорее положительно, нежели отрицательно повлияют на процесс международной экономической интеграции России. "Сложно сказать, насколько сильно отразятся китайско-американские противоречия в торговле на всем остальном мире, однако на данный момент это позитивно сказывается на РФ", - полагает Логинов.

Он также напомнил, что в правилах каждого бизнеса - не зависеть от одного поставщика, диверсифицировать работу. По словам и. о. министра, за прошлый год в Подмосковье пришли две китайские компании, разместившиеся в особой экономической зоне "Дубна", где организовывают предприятия по выпуску электротехники и электроники в партнерстве с российскими производителями для сбыта продукции как для российского, так и для европейского рынков. Всего же Московская область, где зарегистрированы более 40 предприятий с участием китайского капитала, за 2008-2018 годы привлекла более $700 млн китайских инвестиций.

С 5 по 9 августа в Китае находится делегация во главе с и. о. министра инвестиций и инноваций Московской области Антоном Логиновым. Цель визита - ознакомление южных и восточных провинций КНР с потенциалом этого центрального региона России, стимулирование двусторонней торговли, привлечение китайского капитала.