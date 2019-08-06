"Ъ": ВАРПЭ просит 20 млрд рублей на судостроение Дальнего Востока

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) попросила правительство выделить 20 млрд рублей из Фонда развития промышленности (ФРП) на модернизацию верфей Приморского и Хабаровского краев, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо президента ВАРПЭ Германа Зверева вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

В частности, как уточнил Зверев, речь идет о двух заводах Хабаровского края и пяти в Приморском крае. Согласно информации "Ъ", краболовы собирались строить "Восточная верфь", Находкинский судоремонтный завод, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы (входят в состав ОСК), центр судоремонта "Дальзавод", Ливадийский ремонтно-судостроительный завод и Судостроительный завод им. Октябрьской революции.

В течение пяти лет верфи должны построить 31 судно-краболов стоимостью 40 млрд рублей. Однако рыбопромышленники сомневаются, что финансирования достаточно, чтобы выполнить заказ в срок.

Под обязательства строительства этих судов рыбопромысловые компании будут получать квоты на вылов.

Для модернизации верфей ВАРПЭ предлагают привлечь иностранные инвестиции, а также перераспределить средства Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В Минпромторге "Ъ" отметили, что об идее направить средства ФРП и ОСК на модернизацию дальневосточных верфей министерству не известно. Также они отметили, что ФРП выдает хоть и льготные, но кредиты, которые потом необходимо будет вернуть.