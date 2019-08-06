{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках

Сейчас нормы возмещения расходов на выплату суточных составляют 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках. Об этом сообщается на сайте профсоюза.

"Профсоюзная сторона по данному вопросу направила обращение ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с предложением рассмотреть на заседании рабочей группы РТК по заработной плате, доходам и уровню жизни населения вопрос о повышении нормы возмещения расходов на выплату суточных при нахождении в служебной командировке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня нормы возмещения расходов на выплату суточных составляют 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

Данная норма регулируется постановлением правительства от 2002 года. Этим же постановлением компенсация расходов для найма жилья во время служебной командировки установлена в размере до 550 рублей в сутки, а при отсутствии подтверждающих документов составляет лишь 12 рублей. Проезд госслужащим к месту командировки оплачивается полностью, однако оговаривается, что при использовании самолета в качестве средства передвижения работникам госучреждений возмещается лишь стоимость билетов экономического класса.

Теги
Россия
"Известия": товары с AliExpress можно будет купить в российских салонах сотовой связи
Первые 30 витрин китайского интернет-гипермаркета открылись в 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Казани
Читать полностью