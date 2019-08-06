"Известия": товары с AliExpress можно будет купить в российских салонах сотовой связи

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Китайская торговая площадка AliExpress начнет поставлять товары в российские салоны сотовой связи. Сделать заказ покупатель сможет, просканировав QR-код товара на оффлайн-витрине, сообщает во вторник газета "Известия".

Отмечается, что первые 30 витрин китайского интернет-гипермаркета открылись в 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Казани. В ассортименте представлены смартфоны, наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и другие товары. Просканировав расположенный рядом с товаром QR-код, покупатель, на телефоне которого установлено приложение AliExpress, сможет получить заказ в течение 2-10 дней.

В AliExpress не исключили возможности сотрудничества и с другими компаниями, которые сейчас выдают заказы интернет-гипермаркета.

В конце июля стало известно о запуске AliExpress в России программы по работе с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой компания будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.

На первом этапе будут доступны товары из категории различного сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада, и одежда, - всего несколько десятков тысяч наиболее популярных товарных наименований. Компания также ведет переговоры с несколькими крупнейшими российскими продуктовыми сетями о поставках сезонного нон-фуд ассортимента. В AliExpress рассчитывают, что в течение первого года доля продаж по такой модели может составить около 10% в обороте российского бизнеса платформы.