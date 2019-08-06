Власти Китая намерены сделать Хайнань крупным региональным авиационным транспортным узлом

ХАЙКОУ /Китай/, 6 августа. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань должна стать крупным региональным авиационным транспортным узлом для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стран бассейна Индийского океана. Об этом, как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", говорится в предложениях Управления гражданской авиации Китая по дальнейшему реформированию и развитию сферы гражданской авиации в провинции.

Ведомство указало на важность поддержки усилий Хайнаня по развитию инфраструктуры и улучшению работы воздушных гаваней на острове. С этой целью руководство отрасли предлагает консолидировать и укреплять статус региональных хабов в городах Хайкоу и Санья, а также повысить статус и потенциал аэропорта в городе Цюнхай, ускорить строительство новых авиагаваней и расширение уже действующих.

Авторы документа считают необходимым привлечение общественного капитала в гражданскую авиацию для выполнения строительных проектов, обслуживания воздушных судов, аэропортов и расширения транспортной инфраструктуры при более широком внедрении механизмов рыночной конкуренции.

В конце июня авиакомпания Hainan Airlines сообщила о планах запустить к 2022 году не менее 40 новых международных рейсов из Хайнаня и довести тем самым их общее число до 100 с целью превратить остров в международный авиаузел, который будет обслуживать более 2 млн туристов в год.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.