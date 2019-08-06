В Госдуме предложили разрешить гражданам покупать субсидируемые авиабилеты в интернете

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский ("Единая Россия") предложил создать для граждан возможность выкупа субсидируемых авиабилетов через онлайн-платформы. Соответствующее письмо он направил во вторник министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

"Считаю целесообразным рекомендовать авиакомпаниям, реализующим субсидируемые авиабилеты, обеспечить возможность их выкупа гражданами через онлайн-платформы, в том числе посредством авторизации через портал "Госуслуги", который подтвердит их право на соответствующий тариф", - говорится в документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС. По мнению депутата, данный подход "позволит авиакомпаниям идти в русле цифрового развития страны".

Боярский уточнил, что в адрес Центра поддержки гражданских инициатив (проект сторонников партии "Единая Россия"), координатором которого он является, поступило обращение Общероссийского объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг субсидирования покупки авиабилетов. "В настоящий момент реализация авиабилетов гражданами, имеющими право на приобретение их по специальному тарифу, происходит в порядке живой очереди через кассы для покупки авиабилетов", - констатировал он.

"В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), как сообщают СМИ и подтверждает Общероссийское объединение пассажиров, этот процесс может затягиваться до 30 часов, - указал первый зампред комитета Госдумы. - При этом жители многих регионов не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты".

В качестве примера Боярский отметил, что в административном центре Новгородской области, Великом Новгороде, "отсутствует касса в том числе авиакомпании "Аэрофлот", в связи с чем гражданам приходится уезжать в Санкт-Петербург или Москву для покупки билета, а затраты на этот процесс приводят к тому, что, учитывая издержки гражданина, сам смысл субсидируемости теряется".

В обращении Общероссийского объединения пассажиров напоминается, что на реализацию программы субсидирования выделено 4,23 млрд рублей для обеспечения доступности авиаперевозок в ДФО или из него. Полеты выполнялись 13 авиакомпаниями. По данным авиаперевозчиков, в 2018 году с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении перевезено около 488 тыс. пассажиров. Кроме того, в Симферополь и в обратном направлении перевезено примерно 91,5 тыс. пассажиров, из Калининграда в европейскую часть страны и обратно перевезено почти 59 тыс. пассажиров.