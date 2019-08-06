Замглавы ФСИН рассказал, сколько составляют заработки на принудительных работах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заработки осужденных к принудительным работам могут достигать в ряде случаев 30 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан.

"Зарплата [осужденных на принудительных работах] зависит от условий региона, но она не ниже прожиточного минимума, - рассказал замдиректора ФСИН. - В основном, конечно, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Среди наиболее распространенных профессий - уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д.". Но по возможности для них подбирают и работу по уже имеющимся у них специальностям.

"Так, в Ставропольском крае осужденные трудоустроены на должности менеджера по развитию, слесаря по ремонту автомобилей, в Забайкальском крае - на должности рабочего по изготовлению пищевой продукции, изделий из металла, ремонту автотракторной техники. В Ставрополье зарплата может доходить и до 30 тыс. рублей в месяц", - сказал Валерий Балан.

Осужденных могут трудоустраивать на предприятиях любой формы собственности: ООО, ОАО, государственных и муниципальных предприятиях и т. д. В частности, в Ставропольском крае взаимодействуют с Центром занятости населения. В 2018 году были заключены соглашения о трудоустройстве осужденных с 30 предприятиями Георгиевска, в этом году еще 22 предприятия изъявили желание привлечь осужденных к работе на своих объектах. В их числе крупный арматурный завод, дорожное ремонтно-строительное управление, хлебокомбинат и др. "Среднемесячная заработная плата осужденных в регионе составила более 14 тыс. руб.", - добавил Балан.

В Татарстане 32 организации приняли осужденных на работу, в том числе строительная компания, которая возит их на работу и обеспечивает питанием.

В 2018 году в целом по России из зарплаты осужденных к принудительным работам удержано более 6 млн рублей в доход государства, возмещено более 3,5 млн рублей по искам.