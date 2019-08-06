В Сбербанке прокомментировали информацию о запуске стримингового музыкального сервиса

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сбербанк думает над развитием продуктовой линейки в рамках своей экосистемы, но говорить пока о каких-либо конкретных продуктах рано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Во вторник газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на несколько источников, что Сбербанк планирует запустить в партнерстве с уже существующим на рынке игроком музыкальный стриминговый сервис. По данным собеседников издания, банк уже договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq.

"Сделка с Рамблером обеспечит сильные позиции в индустрии медиа и развлечений для экосистемы Сбера. Логично, что мы думаем над развитием продуктовой линейки, но о конкретных продуктах и направлениях пока рано говорить", - прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы, в рамках которых банк инвестирует в развитие компании, а также получит 46,5% ее акций. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.