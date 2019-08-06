Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке судостроения

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий правительству определять отдельные виды работ, которые можно будет проводить лишь с использованием судов российского производства. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 4 и 7 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" внесен Минпромторгом России. Законопроект рассмотрен и одобрен правительством 31 июля.

В сообщении кабмина отмечается, что в настоящее время средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий не превышает 40-50%, что не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию производственных мощностей. Основные меры государственной поддержки, в том числе программа лизинга строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, судовой утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний. При этом поддержка отечественных судостроительных предприятий осуществляется лишь косвенным образом и не гарантирует размещение заказов на российских верфях.

В правительстве считают, что предлагаемые изменения будут стимулировать судоходные, лизинговые компании и судостроительные организации, в том числе иностранные, к размещению судостроительных заказов и производства комплектующего судового оборудования на территории России.