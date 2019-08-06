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РЖД увеличили погрузку в адрес портов в январе - июле на 2%

Показатель за отчетный период составил более 177,2 млн т

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Погрузка экспортных грузов на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в адрес морских портов в январе - июле 2019 года возросла на 2%, по сравнению с семью месяцами 2018 года, и превысила 177,2 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада по итогам семи месяцев составила 74,7 млн т, что на 1,8% больше, чем годом ранее. При этом объем грузов, отправленный в порты Юга снизился на 1,3%, до 42,7 млн т. Погрузка в адрес портов Дальнего Востока в отчетном периоде составила 59,8 млн т, превысив показатели аналогичного периода 2018 года на 4,8%.

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