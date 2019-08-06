Засуха уничтожила около 15% посевов зерновых в Забайкалье

ЧИТА, 6 августа. /ТАСС/. Посевы зерновых культур, преимущественно пшеницы, погибли из-за засухи в Забайкальском крае на площади 28 тыс. га - это 15% от всей территории посевов в регионе, сообщил во вторник журналистам министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.

"Практически два с половиной месяца на юго-востоке Забайкалья не было осадков, а если они и случались, то были кратковременными. Пострадали свыше 40 сельхозпроизводителей. По предварительным данным, погибло около 28 тыс. га стоимостью 180,5 млн рублей", - сказал Бочкарев, уточнив ТАСС, что это около 15% от общей посевной площади в регионе.

Министр добавил, что из-за засухи погибли посевы пшеницы, овса и рапса. Режимы чрезвычайной ситуации введены в четырех районах края - Приаргунском, Калганском, Краснокаменском и Забайкальском. Краевая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в понедельник рекомендовала ввести режим ЧС на всей территории Забайкальского края, соответствующее постановление во вторник представят врио губернатора.

Представители Минсельхоза РФ уже заявили, что готовы помочь региону. Региональное министерство должно до 12 августа собрать все документы, необходимые для предоставления аграриям компенсации.

В 2016 году аграрии Забайкальского края также пострадали от почвенной засухи. Тогда гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. га, что составило 41% общей посевной площади яровых культур. Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей.