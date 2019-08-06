Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,29 рубля

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 24 копейки и составил 65,29 рубля.

Курс евро снизился на 7 копеек, до отметки 73,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,51%, до уровня в 2662,61 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,14% и достиг отметки 1284,12 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.