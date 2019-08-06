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Акции "Уралкалия" на Мосбирже взлетели в цене на 19% на фоне требования о выкупе

Цена за акцию составляет 119,26 рубля

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Уралкалия" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 18,78% по сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника, до 119,26 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки акций компании растут на фоне информации о том, что Rinsoco Trading Co Limited, подконтрольная белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку, направила акционерам "Уралкалия" требование о выкупе обыкновенных акций по цене 120 рублей за бумагу.

"Уралхим" Дмитрия Мазепина и Rinsoco Trading Co Limited совместно контролируют 96,73% акций компании.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

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