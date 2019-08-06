И. о. генконсула РФ: экономические связи Московской области с югом Китая будут усиливаться

ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 6 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Торгово-экономическое сотрудничество Московской области с Южным Китаем будет постоянно усиливаться в соответствии с шагами, предпринятыми российскими властями и запланированным графиком работы. Об этом сообщил ТАСС во вторник и. о. генерального консула РФ в Гуанчжоу Александр Смирнов.

"Уже сейчас становится известно, что правительство Московской области будет и в дальнейшем делать упор на продвижение сотрудничества с [провинцией] Гуандун, как и с другими провинциями Южного Китая, прочими регионами страны, - отметил он, комментируя серию презентаций Подмосковья в КНР. - Считаю, что мероприятие в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун) прошло хорошо, собралось достаточное количество китайских представителей в сфере пищевого бизнеса. Наши предприниматели тоже хорошо выступили: некоторые, как вы сами слышали, на китайском языке, уровень владения которым очень высокий".

По словам дипломата, в прошлом Московская область недостаточно интенсивно развивала связи с Южным Китаем, однако предпринимаемые в последнее время шаги позволят восполнить этот недостаток. "В апреле по приглашению губернатора Московской области Андрея Воробьева область посетил губернатор провинции Гуандун Ма Синжуй. Состоялся довольно широкий обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества. Одним из результатов той встречи стала презентация Московской области уже здесь, в [провинции] Гуандун", - объяснил Смирнов.

И. о. генерального консула подтвердил, что китайские партнеры "восприняли информацию как нужно" и путем дальнейшего общения "найдут точки соприкосновения с российскими производителями", наметят сферы для дальнейшего сотрудничества.

С 5 по 9 августа в Китае находится делегация во главе с и. о. министра инвестиций и инноваций Московской области Антоном Логиновым, вместе с которым прибыли российские бизнесмены - производители пищевой продукции. Цель визита - ознакомление южных и восточных провинций КНР с потенциалом этого центрального региона России, продвижение двусторонней торговли, привлечение китайского капитала.