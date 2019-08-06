Эксперты отмечают стагнацию промпроизводства РФ во II квартале

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Анализ промышленного производства в РФ показал, что во II квартале текущего года большинство отраслей демонстрируют околонулевые темпы роста, а в отдельных секторах производства можно наблюдать заметный спад. Такую оценку дали эксперты Института Гайдара и РАНХиГС в мониторинге экономической ситуации в России.

Авторы исследования указывают, что динамика трендовых составляющих добывающей и обрабатывающей промышленности, а также производства и генерации электроэнергии, газа и воды показывают околонулевые темпы роста. При этом эксперты обращают внимание на спад в оптовой торговле, стагнацию в сфере розничной торговли, платных услуг населению и строительной отрасли.

Основной причиной слабого роста добывающего сектора эксперты называли действующее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое было продлено до апреля 2020 года с сохранением текущих условий (сокращение по РФ добычи на 228 тыс. баррелей в сутки). "Также негативное влияние на выпуск сектора оказывает неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке угля, вынудившая предприятия отрасли скорректировать производственные планы: сократить добычу, переориентировать направления поставок на азиатский рынок", - отмечается в исследовании.

Опасения экспертов также вызывает наблюдаемое сокращение экспорта. Среди основных причин подобной динамики - соглашение ОПЕК+ и высокая доля (более 60%) ТЭК в экспорте, заградительная тарифная политика стран - потребителей российской продукции, а также невысокое качество выпускаемой российскими предприятиями продукции, не способной конкурировать в основном по цене при укреплении рубля.

"Слабый внутренний спрос, падение частных инвестиций и отток капитала не дают на данный момент оснований полагать, что период стагнации в российской промышленности завершается", - заключают эксперты.