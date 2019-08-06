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Исследование: потерять работу в 2018 году боялись 20% россиян

В докладе, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, отмечается, что с точки зрения возраста пик угрозы потери работы приходится на 55-65 лет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Более двух третей работающих считали в 2018 году свою занятость устойчивой, однако 20% работников боялись, что могут потерять работу. Об этом говорится в новом выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России", подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

Исследование было проведено в 2018 году и основано на опросе 3 тыс. человек в возрасте 25-65 лет.

"Самый высокий показатель устойчивости занятости демонстрируют не руководители, а специалисты высокой квалификации. Специалисты средней квалификации уступают двум названным группам, а технические служащие и рабочие, даже квалифицированные, ощущают угрозу потери работы в большей степени", - отмечается в материалах.

С точки зрения возраста пик угрозы потери работы приходится на 55-65 лет.

Только треть занятых считают, что могут без проблем найти новую работу не хуже текущей. Почти половина - 45% - полагают, что это будет сделать сложно, а еще 20,8% считают невозможным. При этом чем старше работники, тем сложнее им найти работу, свидетельствует исследование.

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