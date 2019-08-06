Исследование: объем российского рынка облачных услуг в 2019 году может вырасти до $1 млрд

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Объем российского рынка частных и публичных облачных сервисов вырос в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 24,8% и достиг $804 млн, в 2019 году этот показатель может вырасти еще на 23,6% - до $994 млн. Такие данные содержатся в исследовании компании International Data Corporation (IDC), которое представила корпорация Microsoft.

В 2018 году доля публичных облачных продуктов от общего рынка составила 85%, при этом лидером в этой сфере стала компания Microsoft (занимает 11,1% рынка публичных облаков). Так, самыми популярными отраслями по потреблению облачных продуктов стали ретейл и оптовая торговля, а также финансовый сектор и производство. Основным драйвером роста потребления стала возможность внедрения на базе "облаков" инноваций и технологий, таких как аналитика больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей, отмечается в исследовании.

Кроме того, как указывают эксперты, наибольшую долю в сегменте публичных облаков заняла категория SaaS (предоставление доступа сразу к приложению в "облаке") с долей 59,8%, затем идут IaaS (услуга по предоставлению вычислительной инфраструктуры для запуска приложений) и PaaS (предоставление платформы для разработки и развертывания приложений в "облаке") с долями 29,7% и 10,6% соответственно. По мнению аналитиков, в ближайшие два-три года будет заметно увеличение доли модели PaaS (рост на 2,6% по итогам 2018 года), которая помогает компаниям обеспечить гибкость и непрерывность бизнес-процессов.

"Исследование IDC не только подтверждает рост спроса на облачные решения в России в целом, но и намечает ключевые тренды и факторы дальнейшего развития рынка. Все больше российских компаний выражают свою готовность к активному применению публичного облака как основного инструмента для технологических инноваций. Количество успешных коммерческих кейсов растет, в том числе, и в сегменте крупного бизнеса", - прокомментировал директор по маркетингу и операционный директор деятельности Microsoft в России Дмитрий Марченко.

Согласно исследованию IDC, в целом до 2023 года аналитики прогнозируют совокупные среднегодовые темпы роста рынка облачных сервисов на уровне 14,6%. Таким образом, к 2024 году совокупные расходы компаний на публичные и частные облака могут достичь $1,6 млрд, указывают эксперты.