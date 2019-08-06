Эксперты отмечают достижение предела трудовых ресурсов в начале 2019 года в России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пик численности рабочей силы достигнут в России в первом квартале 2019 года. Об этом говорится в новом номере аналитического обзора "Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития", подготовленного РАНХиГС и Институтом Гайдара.

"Можно предположить, что в настоящее время достигнут предел экономической активности для населения в основных трудовых возрастах. Дальнейший рост возможен главным образом лишь за счет более активного вовлечения в рынок труда населения старшего возраста", - говорится в материалах, распространенных во вторник.

Эксперты РАНХиГС отметили, что в первом квартале 2019 года темпы снижения численности рабочей силы значительно ускорились, она сократилась почти на 0,8 млн человек по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 75 млн человек.

"За весь 2018 год данный показатель уменьшился лишь на 0,1 млн человек", - говорится в материалах.

В результате число экономически активных граждан (без учета Республики Крым и Севастополя) вернулось к уровню 2005 года, пояснили эксперты института.