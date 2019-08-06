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Исследование показало, что только 57% россиян работают по специальности

По профессии или смежной специальности трудятся более половины респондентов
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян - около 57% - работает по профессии или смежной специальности. Об этом говорится в распространенном во вторник июльском "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития.

"По специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работает 56,8% опрошенных", - свидетельствуют данные мониторинга.

Также, по данным исследования, 11% респондентов имеют образование высокого качества. "Еще 34% имеют образование, качество которого можно оценить "выше среднего". "Таким образом, с точки зрения возможностей, которые дает хорошее образование, более 40% населения вполне конкурентны на рынке труда", - отмечается в исследовании.

Однако более половины респондентов имеют образование среднего или низкого качества, которое вынуждает их обладателей выбирать на рынке труда такие специальности, которые не требуют особых компетенций, говорится в исследовании.

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