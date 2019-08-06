{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый терминал "Сухой порт Чайковский" построят в Приволжье

Окончательно завершить реализацию проекта планируется в 2020 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новый терминал "Сухой порт Чайковский" на стыке Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Башкирии в южном коридоре Транссибирской магистрали построит ООО "Квадрат" (дочернее предприятие Чайковского предприятия промышленного железнодорожного транспорта), сообщает газета "Гудок".

Инвестиции в проект составят 100 млн рублей, при этом 65 млн выделит ООО "Квадрат", а 35 млн будут привлечены как заемные средства. Кредит предоставит ПАО "Сбербанк России", пишет издание.

Удобное расположение терминала позволит упростить доставку в крупные города близлежащих субъектов РФ, а также будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству Приволжского федерального округа с Европой, Казахстаном, Китаем, Монголией и странами Юго-Восточной Азии.

Окончательная реализация проекта запланирована на 2020 год, однако ввести новый контейнерный терминал в эксплуатацию планируется уже в четвертом квартале 2019 года.

Согласно прогнозам, как сообщает "Гудок", грузооборот инфраструктуры с введением терминала "Сухой порт Чайковский" увеличится с нынешних 2 млн т в год более чем на 10%.

Теги
РоссияТатарстанБашкортостанУдмуртияПермский край
Центробанк КНР опроверг обвинения США в манипулировании обменным курсом
В заявлении ведомства говорится, что "Китай сожалеет, что Министерство финансов США классифицирует КНР как валютного манипулятора"
Читать полностью