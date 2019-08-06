МВФ сообщил, что падение цен на нефть нанесло экономике России больше ущерба, чем санкции

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Падение цен на нефть в период с 2014 по 2018 годы внесло в снижение темпов роста экономики РФ больший вклад относительно прогнозов, чем санкции. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о российской экономике.

Согласно материалам фонда, вклад санкций в замедление темпов роста ВВП составил 0,2%, снижение нефтяных цен - 0,6%, жесткая бюджетная политика - 0,1%, сдерживающая денежно-кредитная политика - 0,2%. В целом эти факторы снизили рост экономики относительно прогноза на 1,2%.

"Анализ, основанный на двух моделях из исследования МВФ, позволяет предположить, что неблагоприятные внешние условия, включая санкции и снижение мировых цен на нефть, привели к тому, что рост не оправдал ожиданий примерно на 0,8% в год с 2014 года. Ответы финансового сектора и макроэкономики политика способствовала дальнейшему снижению темпов роста на 0,3%", - говорится в докладе.

Таким образом, в 2014-2018 годах рост объема производства составил в среднем 0,5%, что на 2% в год медленнее, чем первоначально прогнозировалось.

Как сообщалось ранее, МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2019 года на уровне 1,2%. В июле фонд понизил темпы роста российской экономики с 1,4% до 1,2% из-за плохих данных первого квартала, обусловленных снижением цен на нефть и воздействием ставки НДС на частное потребление.