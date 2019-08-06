Ученые из Стэнфорда разработают цифровые решения по повышению энергоэффективности в ОАЭ

ТАСС, 6 августа. Дубайское управление электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA) объявило о своем сотрудничестве со Стэнфордским университетом в рамках программы Energy 3.0, сообщается на сайте DEWA.

Совместные исследования будут нацелены на повышение эффективности солнечных батарей с помощью технологий искусственного интеллекта и робототехники для автономного обслуживания электростанций. Кроме того, ученые займутся разработкой решений в области "умных" энергосетей и анализа данных с помощью алгоритмов машинного обучения.

Ожидается, что благодаря реализации программы Energy 3.0 ОАЭ сможет приблизиться к достижению целей по лидерству в области искусственного интеллекта к 2031 году и обеспечению 75% энергии возобновляемыми источниками к 2050 году.