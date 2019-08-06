Продажи легковых авто в России в июле упали на 2,4%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в июле 2019 года сократились на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 139,97 тыс. При этом в январе-июле продажи также снизились на 2,4%, до 968,7 тыс. авто, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся", - отметил заместитель председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.

По данным АЕБ, лидер среди производителей на российском авторынке "Автоваз" показал нулевой рост продаж в июле (29,5 тыс. авто), за январь-июль было продано 203,7 тыс. моделей Lada (+2%). На втором месте южнокорейская компания KIA - продажи в июле выросли на 2% (18,8 тыс. машин), с начала года - на 1%, до 130,4 тыс. Замыкает тройку Hyundai, сокративший количество проданных в июле автомобилей до 13,8 тыс. (-4%), за январь-июль показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, компания реализовала 101,9 тыс. Следом идут Renault - 11,8 тыс. проданных в июле авто (+12%), за январь-июль - 76,2 тыс. (-6%) и Toyota - 9,4 тыс. в июле (-4%), с начала года - 55,9 тыс. (-2%).