Представитель Зеленского сообщил, что Украина наладила поставки дизеля взамен российских

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Украина обеспечила альтернативные поставки дизельного топлива в страну, заместив импорт из России, который полностью прекратился по трубопроводам с 1 августа. Об этом заявил на брифинге во вторник представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус по итогам совещания о поставках нефтепродуктов на Украину.

"Мы видим, что ситуация у нас начинает исправляться уже в августе месяце", - сообщил он. По словам Геруса, несмотря на прекращения импорта дизеля из РФ по системе трубопроводов, в июле нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива на нефтебазах Украины (дополнительно более 40 тыс. тонн), когда еще не действовали специальные пошлины, и собираются его реализовывать.

Вторым маршрутом диверсификации он назвал дополнительный импорт дизеля из Белоруссии. По его словам, белорусский НПЗ перенес сроки ремонта на месяц, а также нарастил поставки по трубопроводам. "Из трубы (дизель) перегружается в цистерны и попадает на Украину", - пояснил он. Кроме того, увеличились поставки топлива по морю. "Если ранее были поставки 10-20 тыс. тонн, то в августе 60-90 тыс. тонн в месяц", - сообщил он. Кроме того, сказал Герус, наращиваются поставки из Литвы, стран ЕС, а также незначительно растет производство на НПЗ Украины.

"Мы видим, что этот ресурс (в совокупности) с запасом перекрывает поставки дизеля из РФ", - сказал представитель Зеленского, отметив, что в целом в августе Киев ожидает снижения импорта дизельного топлива из РФ в два раза.

Спецпошлины на дизель и сжиженный газ

С 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа, введенные правительством 17 июля. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 года, и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа составляет 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября. Ранее Андрей Герус отмечал, что украинский бюджет получит дополнительно около 2 млрд гривен (около $77 млн) в год в связи с введением этих спецпошлин. По его мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий и поддержку малообеспеченных слоев населения. В настоящее время, заявлял Герус, на рынке нефтепродуктов страны наблюдается избыток ресурса и существуют основания для некоторого снижения розничных цен.

С 1 января 2016 года, в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина, в свою очередь, приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Ранее под ограничения, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, тракторы, грузовики и мотоциклы. Правительство страны 5 июля продлило действие постановления о запрете на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года.