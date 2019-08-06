S&P: новые санкции США не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Новый пакет санкций, введенный Госдепартаментом США в отношении России, не окажет непосредственного влияния на оценку кредитоспособности страны международным рейтинговым агентством S&P. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Второй пакет санкций, введенных Госдепартаментом США в отношении Российской Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: BBB-/стабильный/A-3) в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", не окажет непосредственного влияния на оценку S&P Global Ratings кредитоспособности России", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры применяются США к внешним заимствованиям российского правительства в долларах США, то есть не касаются заимствований в национальной валюте, говорится в сообщении.

Однако рейтинговое агентство обращает внимание на сохранение риска введения новых, более строгих санкций.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей, помимо прочего запрещающего американским финансовым организациям с 26 августа участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций и предоставлять правительству РФ нерублевые займы. Также США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд. Второй пакет санкций вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года.