"Ростелеком" просит взыскать с Минкомсвязи более 300 млн рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" подал иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ более 314,3 млн рублей.

Согласно картотеке арбитражных дел, третьими лицами по делу выступают Министерство внутренних дел РФ; Министерство иностранных дел РФ; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Министерство обороны РФ; Федеральная служба безопасности РФ и Министерство транспорта РФ. Заявление поступило в суд 5 августа; сумма исковых требований 314,3 млн рублей. Причины и суть иска не указаны.

В пресс-службе "Ростелекома" отказались комментировать данную информацию. ТАСС пока не располагает комментарием министерства по иску компании.

Государство владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество, Внешэкономбанк - 3,96%, ООО "Мобител" - 12,01%. Доля акций "Ростелекома" в свободном обращении составляет 38,98%.