МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах. Теперь максимальная ставка по розничному вкладу "Сохраняй" в долларах установлена на уровне 1,25%, ранее она составляла 1,35%, следует из данных на сайте кредитной организации.

С 6 августа банк также снизил ставки по ипотеке. Снижение составило до 0,7 п. п. на основную линейку продуктов ипотечного кредитования.

В начале июля Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в долларах. Тогда ставки по базовой линейке для массовых клиентов были снижены от 0,45 до 0,55 п. п. в рублях и от 0,05 до 0,75 п. п. в долларах в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств.