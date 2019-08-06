Потребительские цены в России в июле выросли на 0,2%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Потребительские цены в России в июле 2019 года выросли на 0,2% по сравнению с июнем, сообщается в материалах Росстата. При этом годовая инфляция по итогам июля замедлилась до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце.

Цены на продовольственные товары в июле снизились на 0,3%, непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, услуги - на 0,9%.

Существенное влияние на динамику потребительских цен в июле оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на белокочанную капусту снизились на 25,3%, огурцы - на 14,7%, свеклу - на 8,8%, репчатый лук - на 7,9%, картофель - на 6,7%, морковь и бананы - на 4,4%, виноград - на 4%. Вместе с тем наблюдалось увеличение цен на яблоки - на 5,3%, апельсины - на 1,3%.

На 0,5% стали дешевле гречневая крупа и черный перец, на 0,4% - баранина, говяжья печень, зерновой и молотый кофе.

В то же время выросли цены на пшено - на 2,3%, рис - на 1,1%, овсяную и перловую крупы - на 0,9%.

Мясо кур подорожало на 1%, мясные консервы для детского питания - на 0,8%, куриные окорочка - на 0,7%, свинина - на 0,6%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,4% подорожали национальные сыры и брынза, на 0,5-0,9% - рыба, ржаной хлеб, булочные изделия, кексы, рулеты, сметана, кисломолочные продукты, сухие молочные смеси для детского питания, йогурты, глазированные сырки, газированные напитки.

Дорожали некоторые виды лекарств и сигареты

В июле продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, йод стал дороже на 3,1%, кетопрофен, лоратадин, корвалол, валидол, вата - на 1-1,4%, метамизол натрия, нимесулид, настойка пустырника, валокордин, индапамид, таурин, офтан катахром, ренни, троксерутин - на 0,5-0,9%. Вместе с тем цены на левомеколь снизились на 0,9%, эссенциале форте Н - на 0,5%.

Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 0,5-1% подорожали сигареты с фильтром, новые легковые автомобили, фотоаппараты, телефоны, спички, ученические тетради, хозяйственное мыло, стиральные порошки, зубная паста, отдельные виды одежды, белья для детей, строительных материалов.

Одновременно на 0,6-0,9% снизились цены на мобильные телефоны и смартфоны, электроутюги, древесностружечные плиты, газомоторное топливо, свежесрезанные цветы.

В июле выросли цены ЖКХ

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги зафиксирован практически во всех субъектах РФ. Более всего жилищные услуги подорожали в Ставропольском крае (на 6,6%), Белгородской области (на 3,3%), Республике Татарстан (на 3,1%); коммунальные услуги - в Чеченской Республике (на 6,4%), Республике Крым (на 5,2%), Томской области (на 5,1%), Еврейской автономной области (на 5,0%).

Среди услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на авиаперелеты экономическим классом - на 6,2%, проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования - на 2,6%.

В группе услуг связи заметно возросла абонентская плата за радиотрансляционную точку - на 4,9% и тарифы на услуги городской телефонной связи - на 2%. В то же время абонентская плата за доступ в Интернет снизилась на 0,3%, за пакет услуг сотовой связи - на 0,2%.

Среди услуг туризма и отдыха на 2-2,2% выросла стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России, на 1,1% - туров на отдых в Испании, на 0,8% - автобусных экскурсионных поездок по городам Европы, на 0,6% - поездок в Грецию. Вместе с тем экскурсионные поездки в Германию подешевели на 0,4%, поездки в Китай - на 0,3%.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 2% дороже стали услуги химчистки, на 1% - аренда индивидуального банковского сейфа. Одновременно на 1% снизилась стоимость полиса ОСАГО.