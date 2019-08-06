Российские ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку, способную сократить затраты на бурение твердых горных пород и сделать его более эффективным. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ТПУ.

Буровые работы при добыче полезных ископаемых, строительстве и работах по прокладке коммуникаций сопряжены с трудностями в преодолении участков с включениями горных пород высокой твердости. При этом ударные механизмы современных буровых установок, по мнению авторов работы, формируют импульсы нерациональной формы, без учета свойств разрушаемой породы, что снижает глубину внедрения и разрушает оборудование. Авторы исследования предложили решение, способное сделать бурение участков с твердыми породами эффективнее и снизить затраты за ремонт оборудования.

"Новая бурильная установка основана на формировании и передаче силового импульса (на основе волновой теории удара), а также применении специального резьбового соединения бурильных труб, обеспечивающих эффективную передачу энергии удара в зону разрушения горной породы", - цитирует пресс-служба ТПУ доцента отделения общетехнических дисциплин Школы базовой инженерной подготовки Томского политехнического университета Евгения Пашкова.

Установка, созданная с учетом природы сопротивления горных пород, обладает такими преимуществами, как мобильность, энергоэффективность и взрывобезопасность, считают исследователи.

"Технология позволит уменьшить стоимость буровых работ и увеличить межремонтные периоды за счет отсутствия соударяющихся частей в приводе механизма. Мобильность установки обеспечивается за счет отсутствия компрессора или маслостанции", - говорится в сообщении.

Ученые намерены продолжить исследования и по итогам ряда экспериментов создать промышленный образец нового класса породоразрушающих машин.