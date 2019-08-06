Кабмин определил товары, срок хранения которых при задержании таможней не превышает суток

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым установлен перечень товаров, срок хранения которых при задержании таможенными органами не должен превышать 24 часа. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что для целей применения федерального закона <…> товары, задержанные таможенными органами, подвергающиеся быстрой порче, срок хранения которых не может превышать 24 часа с момента задержания, определяются по перечню согласно приложению", - говорится в тексте постановления.

Так, в список вошла мясная, рыбная и молочная продукция, яйца, мед, овощи и фрукты, растения и др. Документ вступает в силу по истечении 30 дней с момента его опубликования.