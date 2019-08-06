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Минпромторгу выделят 1,43 млрд рублей на обеспечение участия России в "Экспо-2020"

Мероприятие пройдет в Дубае

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минпромторг получит из резервного фонда правительства РФ 1,43 млрд руб. на обеспечение участия страны во всемирной универсальной выставке "Экспо-2020". Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, на проведение "Экспо-2020" претендовал Екатеринбург, однако уступил право проведения выставки Дубаю (ОАЭ). "Экспо" в 2025 году пройдет в Осаке (Япония).

"Экспо" - крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.

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