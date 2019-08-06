"Победа" назвала условия сохранения рейсов в Армению

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" будет готов не приостанавливать с зимнего сезона рейсы из Москвы в Гюмри (Армения), если получит гарантии аэропорта о недопущении недолива топлива в будущем и компенсации стоимости недополученного авиакеросина.

"Недолив топлива - это не недоразумение, а серьезная угроза безопасности. Мы рассчитываем точный объем топлива на конкретный маршрут. Представляете, если топлива не хватит в нештатной ситуации? Если "Победа" и продолжит летать в Гюмри, то только в том случае, если получит четкие гарантии аэропорта о недопущении подобного в будущем и компенсации стоимости недолитого топлива. На данный момент этого нет", - сообщил официальный представитель авиакомпании.

Он подтвердил, что компания приняла решение приостановить, начиная с зимнего сезона, рейсы в Гюмри из-за того, что "топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива".

Вместе с тем, государственное новостное агентство ARMENPRESS со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Армении сообщает, что проблемы с приостановкой рейсов в Гюмри решены.

"Мы уже говорили с представителям авиакомпании "Победа". Нам сообщили, что вопрос исчерпан, и сегодня мы организуем встречу между представителями аэропорта "Ширак" и авиакомпании", - отметили в пресс-службе ведомства.

Приостановка полетов

Ранее источник ТАСС сообщил, что лоукостер "Победа" приостанавливает рейсы в Гюмри с зимнего сезона.

На данный момент "Победа" выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.

Лоукостер открыл рейсы в Гюмри в декабре 2016 года.