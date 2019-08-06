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Кабмин одобрил предложение о заключении экономического соглашения между Крымом и Сирией

Глава Крыма Сергей Аксенов и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве в апреле 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Правительство РФ своим распоряжением одобрило предложение Совета министров Крыма о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Министерством экономического развития и внешней торговли Сирийской Арабской Республики. Документ опубликован во вторник на правительственном портале.

"В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ" согласиться с предложением Совета министров Республики Крым о заключении соглашения между Советом министров Республики Крым и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - говорится в тексте документа.

Глава Крыма Сергей Аксенов и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве в рамках V Ялтинского международного экономического форума, который проходил 17-20 апреля 2019 года. Он закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество в экономической сфере, в том числе в рамках планов по созданию совместного торгового дома и совместной судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.

Теги
РоссияАксенов, Сергей Валерьевич
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Соответствующее постановление кабмина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
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