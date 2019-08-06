{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $117 млрд из-за споров между США и Китаем

Больше всех потерял основатель компании Amazon Джефф Безос
Описание
© PA-EFE/STEVEN SAPHORE

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $117 млрд в понедельник в свете эскалации торговых противоречий между США и Китаем. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

На эту тему

Как оно отмечает, для 21 предпринимателя из числа входящих в список лиц, потери за день составили более $1 млрд. Совокупное состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось примерно на 2,1% до $5,4 трлн к завершению фондовых торгов в США в понедельник. Падение американских котировок было самым значительным с начала текущего года.

Больше всех потерял в понедельник основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос - $3,43 млрд, его состояние сократилось до $110 млрд. На втором месте по объемам потерь глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Суммарная стоимость его активов составила $94,6 млрд после снижения в понедельник на $3,2 млрд. На третьей позиции - основатель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марк Цукерберг. Его состояние уменьшилось на $2,8 млрд до $71,1 млрд.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил, что его страна с 1 сентября вводит новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага хозяин Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции. Представители КНР заявили о готовности принять ответные меры.

На фоне эскалации торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном произошло резкое ослабление курса юаня, что в США восприняли как стремление Китая минимизировать ущерб от потерь в торговле из-за пошлин. Минфин США в понедельник официально обвинил Китай в манипулировании курсом валюты, а Трамп в Twitter назвал "серьезным нарушением" решение Народного банка Китая (центробанк) понизить курс юаня.

Теги
СШАКитай
Грузинская валюта после финансовых интервенций вновь стала падать
Нацбанк Грузии пообещал принять все необходимые меры для того, "чтобы не допустить ускорения инфляции"
Читать полностью