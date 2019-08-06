Грузинская валюта после финансовых интервенций вновь стала падать

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс национальной валюты в 2,93 лари за 1$. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Таким образом, валюта страны после недолгой стабилизации вновь стала обесцениваться.

Лари с начала года до мая колебался в районе 2,67-2,70 за доллар. Позже он стал обесцениваться и 10 июля в первый раз побил антирекорд, достигнув отметки 2,9 лари за 1$. После некоторой стабилизации лари продолжил падение: уже 25 июля лари торговался на отметке 2,93 за 1$, 30 июля достиг 2,95 за 1$, а через день - 2,97. Таким образом, с начала года до 30 июля лари обесценился на 10% по отношению к доллару.

В тот же день, когда валюта достигла максимальной точки обесценивания, Нацбанк принял решение о финансовых интервенциях для поддержания стабильности валюты и продал на аукционе $32,8 млн. Это позволило лари начать укрепление и дойти до отметки 2,88-2,89 за 1$. Но с наступлением новой недели грузинская валюта вновь пошла на спад.

Нацбанк Грузии во вторник незадолго до установления официального курса распространил заявление, в котором говорится, что регулятор будет действовать исходя из целей долгосрочной стабилизации курса и, в случае необходимости дополнительного вмешательства, использует все инструменты, вплоть до финансовых интервенций, для того, чтобы не допустить ускорения инфляции.