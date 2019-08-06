В Moody's назвали Сбербанк лидером по прибыли среди госбанков стран БРИКС

ТАСС, 6 августа. Сбербанк оказался лидером по прибыли среди госбанков стран БРИКС, говорится в сравнительном анализе агентства Moody's.

В анализе агентства участвовали крупнейшие по активам банки четырех стран БРИКС: Бразилии, России, Индии и Китая. Самую высокую прибыльность имеет российский Сбербанк, а самую высокую кредитоспособность - Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).

Помимо ICBC (A1 "стабильный", baa1) и Сбербанка (Baa3 "стабильный", ba1), в сравнительном анализе также участвовали бразильский Banco do Brasil S.A. (Ba2 "стабильный", ba2) и Государственный банк Индии (State Bank of India) (Baa2 "стабильный", ba1). Все четыре банка являются государственными, а также имеют диверсифицированные универсальные бизнес-модели: обычные корпоративные и розничные банковские операции дополняются управлением активами, страхованием и другими вспомогательными бизнесами. В каждом из четырех банков розничные кредиты составляют около трети их общего объема.

Как отмечается в отчете, Сбербанк с большим отрывом демонстрирует самую высокую прибыльность благодаря высокой способности генерировать доход, умеренному уровню кредитных потерь и высокой операционной эффективности. В Moody's ожидают, что Сбербанк продолжит опережать остальные три банка по прибыльности еще как минимум два - три года.

По показателю эффективности затрат Сбербанк занимает второе место среди четырех банков. В 2018 году соотношение затрат и доходов банка составило 38%. Экономическая эффективность Сбербанка обеспечивается как высокими доходами, так и покрывающими 60% операционных расходов комиссиями и комиссионными. Также эффективность была увеличена значительным сокращением расходов в результате закрытия филиалов и сокращения числа сотрудников на фоне усилий по цифровизации, предпринимаемых в течение нескольких лет, сказано в материале.

Отмечается, что Сбербанк имел самую высокую долю проблемных кредитов в размере 8,1% на конец 2018 года в результате экономического спада в России, наблюдавшегося в 2014-2016 годах. Доля проблемных кредитов в Государственном банке Индии лишь немногим ниже. Тем не менее в Moody's ожидают, что в Сбербанке проблемные кредиты будут постепенно уменьшаться.

В Moody's также обозначили и доминирование Сбербанка в России по доле активов, кредитов и депозитов, которая составляет 30-35%. Размер активов банка в два раза больше, чем у ближайшего конкурента - банка ВТБ" (Baa3 "стабильный", b1).