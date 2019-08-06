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Иран рассчитывает на начало строительства второго блока АЭС "Бушер" в августе

Речь идет о заливке бетона в основание блока №2 атомной электростанции

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заливка первого бетона второго блока атомной электростанции (АЭС) "Бушер" в Иране, означающая фактическое начало строительства, начнется в августе. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, которого цитирует корпоративное издание "Страна Росатом".

"В августе начнется заливка бетона в основание блока №2 АЭС "Бушер", - отметил он.

Ранее представитель Росатома, по проекту которого в Иране будут строить второй и третий энергоблоки АЭС "Бушер", сообщал, что заливка первого бетона второго блока станции запланирована на сентябрь этого года.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. В мае прошлого года госкорпорация начала готовить площадку второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране к заливке бетона - приступила к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2 АЭС "Бушер".

Торжественная церемония начала работ на котловане основных зданий второго энергоблока АЭС "Бушер", означающая переход к практической стадии реализации проекта, состоялась в провинции Бушер в октябре 2017 года.

По словам Салехи, второй блок АЭС "Бушер" будет запущен через шесть лет, третий блок - через восемь.

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