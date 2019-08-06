ЦБ рекомендовал кредиторам информировать заемщиков о платных услугах в заявлении на кредит

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Согласие заемщика на оказание ему дополнительных платных услуг и их стоимость должны быть отражены в заявлении на потребительский кредит (заем), а не в отдельном документе или другим способом, говорится в информационном письме ЦБ, направленном кредиторам.

В документе отмечается, что в соответствии с ФЗ-353 "О потребительском кредите (займе)" кредитор обязан обеспечить возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему за отдельную плату дополнительных услуг.

Данное письмо было отправлено Банком России в связи с выявлением случаев, когда организации оформляют заявления о предоставлении потребкредита, которые не содержат согласие физлица на оказание платных услуг. Вместо этого организации фиксируют факт приобретения заемщиком допуслуг в отдельных документах или иным способом.

Письмо адресовано кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам.